SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (23) após fugir de uma blitz e bater o carro em um semáforo na avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo.

Suspeito fugiu de uma fiscalização de trânsito sob o viaduto Júlio de Mesquita Filho, voltando pela contramão ao ver os policiais no local. Ele percorreu pouco mais de um quilômetro antes de bater no semáforo que fica no cruzamento da avenida Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Carro bateu no semáforo em alta velocidade e ficou parcialmente destruído, mas ninguém se feriu. O veículo ficou no local entre as 3h e as 6h30, quando foi retirado da via.

Após bater o veículo, o motorista se recusou a fazer teste do bafômetro. Apesar disso, os PMs alegaram que ele tinha sinais de embriaguez, com fala pastosa e dificuldade de equilíbrio.

O homem foi detido e levado ao 78º DP, onde foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Ele também foi autuado por trafegar em velocidade incompatível, autolesão e resistência, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O nome do homem preso não foi divulgado pela polícia. O UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento. O espaço será atualizado se houver posicionamento.