SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a cerimônia de 125 anos do Institubo Butantan, nesta segunda-feira (23), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciará a entrega de mais 1,3 milhão de doses da Butantan-DV.

Em janeiro, já havia sido entregue 1,3 milhão de doses do imunizante. Até julho, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo terá disponível 2,6 milhões de doses da vacina contra a dengue produzida pelo instituto.

A campanha de vacinação contra a doença começou em 9 de fevereiro com os profissionais das redes municipais de saúde dos 645 municípios paulistas.

Com a ampliação da capacidade produtiva, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) expandirá a vacinação para o público geral. Os adultos de 59 anos serão os primeiros a serem imunizados.

Ainda nas comemorações, o governador assinará uma autorização para transferir ao Instituto Butantan, um terreno de 46 mil m² no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

No terreno, localizado próximo ao Butantan e à USP (Universidade de São Paulo), será instalado um polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos, que promete ser o maior do país.

Em maio de 2025, Eleuses Paiva, secretário estadual de Saúde, havia dito à Folha que o Butantan ganharia novos prédios e se tornaria um centro de operações para tomada rápida de decisão, ou seja, um espaço para a produção acelerada de vacinas e medicamentos.

De acordo com a pasta, a "iniciativa faz parte da estratégia do governo paulista de reforçar a infraestrutura científica e ampliar o papel do Butantan como centro de pesquisa biomédica e um dos principais pólos científicos da América Latina."