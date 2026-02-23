SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 31 anos foi preso dirigindo um carro furtado com um corpo no porta-malas na zona sul de São Paulo.

Carro foi identificado como suspeito por PMs na avenida Carlos Lacerda. O motorista não obedeceu às ordens de parada e tentou fugir do local, segundo a polícia. O caso aconteceu na madrugada de hoje.

Veículo só parou após cerca de 5 km de perseguição, na rua Tomás Pompeu. O homem que dirigia o carro foi levado ao 47º DP. Ele não teve a identidade divulgada.

O corpo encontrado no porta-malas é de um homem, que não foi identificado até o momento. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber quando e onde o veículo usado no crime foi furtado. O espaço será atualizado quando houver retorno.

Este é o segundo corpo encontrado em circunstâncias suspeitas na zona sul da cidade em menos de uma semana. Na quinta-feira, o corpo esquartejado de uma mulher foi achado dentro de uma mala em Parelheiros, no extremo sul da cidade. Ninguém foi preso pelo crime até o momento.