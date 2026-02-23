SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corpos de dois homens foram achados dentro do tanque de combustível de uma empresa, em Volta Redonda (RJ). Eles estavam desaparecidos após uma explosão ocorrida ontem.

Os corpos das vítimas, que tinham 28 e 29 anos, foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). Eles foram encontrados hoje pelo Corpo de Bombeiros. Os dois eram funcionários terceirizados e não tiveram os nomes divulgados.

Uma terceira pessoa foi resgatada viva, ainda ontem, após o acidente. Ela foi levada para o Hospital São João Batista. O quadro de saúde é estável, mas requer cuidados especiais.

Perícia vai determinar a causa da explosão e avaliar danos à estrutura do local. Defesa Civil do município e a polícia ainda não confirmaram a data da realização de vistoria.

EXPLOSÃO FOI SEGUIDA POR UM INCÊNDIO

O incidente ocorreu na Vibra, empresa que fica localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Após a explosão registrada na madrugada de ontem, um incêndio tomou conta do tanque de combustível.

Mais de 100 moradores precisaram ser evacuados da região por precaução. A volta às residências foi possível após equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizarem a ventilação do tanque atingido para retirada dos gases.

A empresa retirou o restante do líquido armazenado na estrutura. Em nota, a Vibra afirma que lamenta profundamente o ocorrido e que está dando todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

Empresa afirma que opera instalações seguindo "rigorosamente a legislação" e seguirá cooperando com todos os órgãos competentes. A reportagem procurou a Prefeitura de Volta Redonda, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.