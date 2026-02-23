SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o fim do Carnaval, cresce a busca dos brasileiros pelo próximo feriado nacional em 2026. Veja, a seguir, o calendário oficial.

O próximo feriado nacional no Brasil após o Carnaval será a Sexta-feira Santa, celebrada em 3 de abril de 2026. A data, que marca a Paixão de Cristo, sempre cai em uma sexta-feira e, por isso, já garante um fim de semana prolongado para grande parte dos trabalhadores.

Poucos dias depois, o país terá outro feriado importante: Tiradentes, em 21 de abril, que em 2026 cairá em uma terça-feira. Dependendo da decisão de empresas e órgãos públicos, pode haver possibilidade de emenda com o fim de semana anterior.

Além dos feriados nacionais, estados e municípios podem estabelecer pontos facultativos. Com isso, há novas oportunidades de pausa ao longo do ano.

Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos após o Carnaval em 2026:

*

Abril

3 de abril - Sexta-feira Santa (feriado nacional)

5 de abril - Páscoa (data comemorativa)

21 de abril - Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

4 de junho - Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro - Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após 14h)