SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou um policial militar como suspeito de ter matado um cão comunitário na zona leste de São Paulo no final de janeiro.

O PM está prestando esclarecimentos hoje. O homem, que não teve a identidade divulgada, compareceu ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), acompanhado da Corregedoria da corporação, para dar seu depoimento.

Ele ainda não foi preso. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um endereço ligado a ele.

O caso continua sendo investigado após a identificação do autor. O UOL entrou em contato com a Polícia Militar para se posicionar a respeito da ação do agente, mas não teve retorno até o momento.

O PM foi filmado cometendo o crime. Ele discutia com uma mulher quando o cão começou a latir na avenida Ragueb Chohfi, no bairro Jardim Três Marias, na noite de 18 de janeiro.

Câmeras também captaram a movimentação do animal. Nas imagens, é possível ver que Caramelo está abrigado dentro de um shopping, mas sai em direção ao criminoso quando vê a confusão.

O homem, aparentemente alterado, vai na direção do cachorro e o acerta com um tiro. Já com o cão caído, ele dispara outras seis vezes contra o bicho, que morreu na hora.

Animal era cuidado por comerciantes e por vizinhos na avenida. Ao UOL, um representante de um shopping na avenida explicou que Caramelo passava a noite na rua e, no horário do fechamento do centro comercial, era abrigado no local com ajuda dos seguranças.

"O shopping já estava fechado, mas o segurança abriu o portão para ver o que estava acontecendo. O cachorro saiu, começou a latir e o homem atirou", disse Marcos Ferreira, representante do shopping, ao UOL.