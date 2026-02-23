SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu hoje alertas de chuvas intensas para várias regiões do Brasil. A previsão indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Áreas do Sudeste, Centro-Oeste e partes do Norte e do Nordeste estão em nível de perigo para tempestades, segundo o Inmet. O alerta abrange os seguintes estados: Bahia, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Em São Paulo, estão previstas pancadas de chuva que começam isoladas, mas podem ficar mais fortes, com risco de alagamentos e rajadas de vento. A máxima hoje chega a 27°C e a mínima média foi de 19,7°C.

Hoje, a previsão é de chuva frequente ao longo do dia no litoral do norte de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, segundo o Climatempo. No litoral norte paulista e na Baixada Santista, pode chover de moderado a forte a qualquer hora. Cidades como Itanhaém e Peruíbe podem ter temporais. Já em Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, além do litoral do Paraná, a chuva pode ser muito volumosa, com risco de transtornos.

Isso acontece porque duas frentes frias passaram pela região. Uma delas levou ventos úmidos do mar mais fortes que o normal, aumentando a umidade e formando mais nuvens de chuva. O relevo da região também ajuda a concentrar essa umidade. Amanhã a chuva deve diminuir, mas não vai parar completamente.

LITORAL DE SP FICA EM ALERTA PARA TEMPESTADES

Vale do Ribeira, Baixada Santista e Litoral Norte tiveram estado de alerta prorrogado para hoje. Eles estavam sob aviso de perigo desde a sexta-feira. A região foi a mais afetada pela chuva até o momento, com registro de desabrigados.

O resto do estado segue sob aviso de atenção da Defesa Civil. A expectativa é de que, fora do litoral, o dia seja de sol entre nuvens, com pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, principalmente no fim da tarde. Essas pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Rodovias Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125) foram fechadas por deslizamentos de terra. Os bloqueios aconteceram em Caraguatatuba e em Ubatuba, segundo a Defesa Civil. As duas vias seguiam totalmente bloqueadas às 7h30, segundo a Polícia Militar.

Em Peruíbe, 100 pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a um abrigo solidário em uma escola municipal. A cidade teve a maior quantidade de chuva registrada até a noite de ontem, com 171 milímetros em 24 horas.

DURANTE AS CHUVAS, DEIXE A SUA CASA IMEDIATAMENTE SE:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinadas ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 19

AÇÕES PREVENTIVAS PODEM AJUDAR

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.