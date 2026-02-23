RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os corpos dos dois trabalhadores que estavam desaparecidos após uma explosão em um tanque de combustível em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro (a 130 km da capital), foram encontrados na madrugada desta segunda-feira (23).

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, pela prefeitura do município e pela distribuidora de combustíveis Vibra Energia, dona da estrutura onde ocorreu o acidente. Os dois mortos foram localizados no interior do tanque, que registrou uma explosão seguida de incêndio na madrugada de domingo (22).

O acidente também deixou um trabalhador com ferimentos graves. A vítima resgatada com vida segue internada em UTI nesta segunda, de acordo com a Vibra.

A distribuidora afirmou que os três trabalhadores atuavam como funcionários de uma empresa terceirizada. O local da explosão passava por serviço de manutenção no momento da ocorrência.

A Prefeitura de Volta Redonda disse que os corpos dos dois trabalhadores mortos foram encontrados às 3h40 desta segunda. As vítimas são dois homens de 28 e 29 anos. "Este é um momento de profunda dor para todos", afirmou a gestão municipal em nota.

Segundo os bombeiros, os dois corpos foram descontaminados e encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal). Equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos realizaram a ventilação do tanque para a retirada de gases.

A medida, segundo os bombeiros, possibilita o retorno para casa das famílias que haviam sido removidas do entorno da área de risco após a explosão.

Conforme a Prefeitura de Volta Redonda, o tanque tinha capacidade para armazenar 2 milhões de litros de álcool e, no momento do acidente, continha cerca de 350 mil litros do produto.

A Vibra disse em nota que a prioridade absoluta da companhia é prestar todo o apoio necessário a famílias e equipes envolvidas no caso.

"O combustível do tanque foi totalmente drenado e não houve impacto ao meio ambiente. As famílias que haviam sido preventivamente conduzidas para hotéis da região já podem retornar às suas residências."

"O incêndio foi controlado pela brigada de incêndio da Vibra, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, e a área encontra-se segura", acrescentou a empresa.

A distribuidora ainda declarou que está conduzindo uma apuração das causas do acidente e que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

ANP INTERDITA BASE

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) anunciou no domingo a interdição dos tanques de armazenamento e demais equipamentos da unidade em Volta Redonda.

"A empresa está impedida de movimentar produtos perigosos e só poderá retomar as atividades depois de autorizada pela agência", afirmou a ANP.

Conforme o órgão, a medida busca resguardar a segurança de pessoas e bens, assim como evitar danos ambientais.