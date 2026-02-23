SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Tarcísio de Freitas recebeu duas propostas para o leilão do novo centro administrativo do Governo de São Paulo. Conforme apurou a Folha, o certame terá como proponentes os consórcios Acciona-Construcap e MEZ-RZK Novo Centro, de acordo com duas fontes envolvidas no certame.

A entrega de envelopes se encerrou na manhã desta segunda-feira (23). O leilão ocorre na quinta-feira (26), na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O projeto será feito no modelo de PPP (parceria público-privada) e prevê cerca de R$ 6 bilhões em investimentos.

A concessionária será responsável pela construção, reforma, adequações e manutenção nas edificações do Palácio dos Campos Elíseos e seu entorno, bem como a gestão da infraestrutura, operação e manutenção das unidades pela iniciativa privada.

O consórcio MEZ-RZK Novo Centro é liderado pela Zetta infraestrutura. As outras empresas são M4 Investimentos, Engemat, RZK empreendimentos imobiliários e Iron Property.

A reportagem procurou a Acciona por email, mas não recebeu resposta oficial até a publicação da reportagem. A Folha não conseguiu contato com as empresas do consórcio MEZ-RZK Novo Centro.