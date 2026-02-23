SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de um Porsche atropelou dois assaltantes, na noite do último sábado, na zona sul de São Paulo. Os suspeitos estavam em uma moto.

Homem foi abordado enquanto trafegava com seu carro na avenida República do Líbano, em Moema. Um dos suspeitos teria apontado um revólver calibre .38 e exigiu o relógio, pulseira, aliança e anel de ouro, de acordo com o relato da vítima.

Após o roubo, o motorista alcançou a moto e atropelou o veículo. O assaltante que estava armado caiu no chão e ficou ferido. O outro conseguiu fugir.

O homem de 32 anos foi preso em flagrante por roubo. A polícia ainda não tem pistas sobre o segundo suspeito. Os nomes não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu localizar as defesas.

Os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ainda segundo a pasta, em um canteiro próximo ao crime, foi encontrado o revólver que teria sido utilizado e quatro munições.

A motocicleta usada era roubada e teve a placa adulterada. O homem de 32 anos foi socorrido ao Hospital São Paulo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso foi registrado como roubo, apreensão de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo. O caso está sob investigação no 14º DP (Pinheiros).