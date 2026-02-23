SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Ubatuba decretou nesta segunda-feira (22) situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram o município, no litoral norte do estado São Paulo, ao longo do fim de semana.

A medida permite agilizar a ajuda para as famílias afetadas, realizar serviços urgentes e buscar recursos do governo estadual e federal. Cerca de 400 casas foram afetadas por alagamentos, com registro de 15 famílias desabrigadas e 15 famílias desalojadas. Os bairros mais afetados são: Maranduba, Sertão da Quina, Angelim, Taquaral e Araribá.

Cidade ainda corre risco de novos problemas com as intensas chuvas. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), em apenas 12 horas, choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de fevereiro. Como o solo já estava encharcado, há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente se a chuva continuar forte, como está previsto.

A ajuda humanitária começou a ser enviada ontem para as famílias afetadas. A Defesa Civil estadual enviou 100 cestas básicas, 100 kits de higiene, 100 kits de limpeza, 100 kits de limpeza extras e 200 kits com itens para dormir. Com apoio do Fundo Social, também foram enviadas 50 cestas básicas, 100 fardos de água, 120 desodorantes, 100 cobertores e caixas com roupas, sapatos, brinquedos e ração para cães e gatos.

Durante o fim de semana, as chuvas provocaram pontos de alagamento em ruas da cidade. Dois jovens ficaram ilhados em uma cachoeira após uma cabeça d'água, mas foram resgatados pelas equipes de emergência sem ferimentos. Também houve queda de árvore em via pública.

Por conta dos danos estruturais, alagamentos e à necessidade de vistorias, as aulas foram suspensas em todas as escolas hoje, como medida preventiva. As atividades da Secretaria de Esportes e Lazer também foram suspensas e, na região sul do município, seguirão suspensas durante toda a semana.

DUAS PESSOAS MORRERAM APÓS EMBARCAÇÃO NAUFRAGAR EM UBATUBA

Acidente ocorreu no sábado por volta das 22h25 na região sul do bairro Ponta Grossa. Três pessoas foram resgatadas vivas da embarcação. Segundo informações iniciais do Grupamento de Bombeiros Marítimo, a embarcação apresentava risco de naufrágio e transportava cinco pessoas a bordo, sendo três vítimas homens e duas mulheres, todos adultos.

Resgate foi feito com ajuda de ocupantes de embarcações particulares. Durante o deslocamento da equipe de bombeiros, duas embarcações civis que estavam nas proximidades prestaram apoio inicial e conduziram as cinco vítimas em direção ao bairro do Itaguá, ponto mais próximo para desembarque seguro.

Vítimas receberam atendimento pelas equipes de emergência, mas duas pessoas não resistiram. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas que morreram no naufrágio.