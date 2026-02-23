SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos nesta segunda-feira (23) suspeitos de tentar extorquir um empresário em São Paulo. A prisão ocorreu durante a operação Baronesa, realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Um dos suspeitos fez ligações e ameaças à vítima, exigindo R$ 325 mil e afirmando ter influência junto a autoridades, segundo a polícia. Ele também intimidava a família da vítima e ameaçava expor supostas irregularidades.

A vítima registrou boletim de ocorrência e relatou receber mensagens de ameaça nas redes sociais. Com base nas investigações, a Justiça autorizou prisões temporárias, além de mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, o autor das ameaças e o comparsa foram localizados e presos. O terceiro investigado segue foragido, e as buscas continuam para a prisão do envolvido.

O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos, já que suas identidades não foram divulgadas. O espaço permanece aberto para manifestações.