SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - Um grupo de assaltantes invadiu um condomínio na cidade de Guararema, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (22). Na fuga houve troca de tiros com policiais militares.

Quatro homens entre 24 e 33 anos entraram na residência de um casal de idosos, no bairro Luiz Carlos. Armados, eles obrigaram as vítimas a fazer transferências bancárias.

Após o assalto, o grupo tentou fugir, mas foi interceptado pela Polícia Militar. Durante a tentativa de fuga, houve confronto entre os agentes e os assaltantes. Imagens de câmeras de segurança mostram intensa troca de tiros.

Ninguém ficou ferido. Os quatro homens foram presos em flagrante por roubo.

Foram apreendidas três armas de fogo, munições, dinheiro, celulares e três veículos usados no assalto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os homens foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à delegacia da cidade.

Caso foi registrado como roubo, extorsão, associação criminosa e tentativa de homicídio. Os nomes dos presos não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu contato com as defesas.