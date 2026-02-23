SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou nesta segunda-feira (23) o alerta vermelho para acumulado de chuva em todo o litoral paulista até a próxima sexta (27), o que mantém alto o risco de novos deslizamentos de terra e alagamentos nos municípios que já estão sofrendo com esses eventos.

De acordo com o tenente Maxwel Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil, a previsão é que chova até 175 mm em média nesse período, com possibilidade de ter volume ainda maior em alguns locais específicos.

Por enquanto, são esperados acumulados muito altos para Vale do Ribeira, Baixada Santista e litorais sul e norte. Já na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Itapeva, Sorocaba e Campinas, os acumulados devem ser altos, o que também podem gerar problemas para a população.

Com essa situação, o gabinete de crise do estado também será mantido até, pelo menos, na quinta-feira (26), para facilitar o deslocamento das equipes de resgate da Defesa Civil e dos bombeiros em caso de necessidade. Todos continuarão de prontidão.

O município mais atingido pelas chuvas nos últimos dias é Peruíbe, o único com desabrigados. Nesta segunda, são 213 moradores nessa situação, alocados em três escolas diferentes da cidade.

O tenente Maxwel explica que em vários bairros a água está com cerca de um metro de altura e não baixa porque continua chovendo e a maré está alta no mar, o que atrapalha o escoamento, uma vez que a cidade fica numa planície.

Desde sábado (21), Peruíbe registra acumulado de 282 mm de chuva, volume 46% maior que a média esperada para o mês de fevereiro, quando são previstos 192,7 mm de chuva.

REGISTRO DE CHUVA NO LITORAL SUL E BAIXADA SANTISTA DESDE SÁBADO

- Peruíbe: 282 mm ? 46% acima da média mensal, que é de 192,7 mm.

- Praia Grande: 249 mm ? 24% acima da média, que é de 199,9 mm.

- Bertioga: 207 mm ? volume equivalente à média esperada para o mês, que é de 206,7 mm.

- Itanhaém: 198 mm ? 5% acima da média, que é de 188,9 mm.

- Guarujá: 168 mm ? 83% da média, que é de 201,9 mm.

- Mongaguá: 142 mm ? 73% da média, que é de 193,2 mm.

- Santos: 136 mm ? 67% da média, que é de 203,2 mm.

- São Vicente: 134 mm ? 67% da média, que é de 199,9 mm.

- Cubatão: 104 mm ? 49% da média, que é de 211,7 mm.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo

O diretor de comunicação da Defesa Civil também alerta a possibilidade de novos deslizamentos de terra principalmente no litoral norte paulista, onde algumas rodovias tiveram de ser interditadas devido a quedas de barreiras. A rodovia Oswaldo Cruz, por exemplo, já voltou a ter o tráfego normalizado às 11h30 desta segunda após a concessionária retirar a terra acumulada na via. O local estava bloqueado desde as 19h40 de domingo (22).

No início da tarde desta segunda houve a interdição preventiva das faixas 1 e 2 no Km 45 + 500, sentido sul, da rodovia Anchieta, em razão de uma queda de barreira. No local a concessionária faz uma obra emergencial e os carros são desviados para a pista norte. Não houve registro de congestionamento.

Na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o problema é a enchente, que cobriu toda a pista e provocou a interdição. Alguns carros e ônibus ficaram presos no alagamento. Ainda não há previsão de liberação da via.