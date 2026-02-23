RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os corpos das seis vítimas do acidente com uma lancha na noite do último sábado (21) no rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, foram velados e enterrados nesta segunda-feira (23) em Franca (a 400 km de São Paulo).

A embarcação, que transportava 15 pessoas, bateu num píer quando retornava de um bar flutuante no rio com destino a um rancho em Sacramento, cidade mineira dividida da paulista Rifaina pela represa de Jaguara, formada pelo rio Grande. Dos 9 sobreviventes, 3 foram atendidos numa unidade hospitalar de Rifaina e receberam alta, enquanto os outros 6 que estavam na lancha não se feriram.

Os corpos de Viviane Aredes, 35, Bento Aredes, 4, Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, 40, e Erika Fernanda Leal Lima, 41, foram enterrados durante a manhã. Já os corpos das outras duas vítimas, o piloto da embarcação, Wesley Carlos da Silva, 45, e Marina Rodrigues Mathias, 22, foram sepultados à tarde.

As investigações policial e da Marinha estão em andamento desde sábado. O tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Vicente de Paula Teixeira Junior disse em coletiva que, conforme relatos dos sobreviventes, no deslocamento do bar molhado para o rancho houve a batida no píer, que estaria sem sinalização ou iluminação.

Com o impacto, as pessoas foram arremessadas e a lancha tombou, formando um bolsão de ar entre ela e a represa, que no local tem cerca de dois metros de profundidade, segundo moradores e rancheiros.

Isso dificultou o acesso do resgate, inicialmente feito por moradores ?as vítimas já estavam mortas quando o socorro chegou ao local, enquanto os nove sobreviventes já tinham saído da água.

Neste domingo (22), peças de roupas das vítimas ainda estavam no píer em que a lancha bateu, e peritos da Marinha estiveram no local para fazer vistoria. A previsão é que a investigação seja concluída em até 90 dias.

Os corpos foram necropsiados ainda no domingo e liberados aos familiares para os enterros. A Polícia Civil de Minas Gerais informou nesta segunda que foi instaurado inquérito para apurar a causa e circunstâncias do acidente náutico e que diligências estão em andamento.

Outro ponto em apuração é sobre as causas das mortes ?se morreram afogadas ou com o impacto da batida da embarcação no píer. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil em Sacramento. Procurada, a Marinha não respondeu.

COMOÇÃO

A tragédia gerou comoção em cidades da região, especialmente Franca, onde as vítimas moravam, mas também em Rifaina, Sacramento e Patrocínio Paulista.

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB) disse que as vítimas tiveram suas vidas interrompidas "de forma abrupta, deixando familiares e amigos". "Sei que nenhuma palavra é capaz de amenizar o sofrimento de uma perda tão devastadora, especialmente diante de uma tragédia que abalou todos nós. Que Deus conforte o coração de todos", afirmou.

A Prefeitura de Sacramento também manifestou pesar pelo acidente. "O município reconhece e agradece o pronto atendimento e o trabalho dedicado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com atuação do Pelotão de Sacramento, do 8º Batalhão sediado em Uberaba e da 2ª Companhia em Araxá, bem como de todos os profissionais e populares que contribuíram nas ações de socorro e apoio à ocorrência."

A Prefeitura de Rifaina disse que, na noite deste domingo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) telefonou para o prefeito Wilson Alves da Silva Junior, o Junior da Saúde, para solidarizar-se com as famílias, e que foi decretado luto oficial de três dias.

Já a administração de Patrocínio Paulista decretou luto oficial pela morte de Viviane Aredes, que completaria 36 anos neste domingo, e de seu filho, Bento Aredes, 4. Viviane era irmã da primeira-dama, Isabela Aredes.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, serenidade e conforto aos corações enlutados", diz trecho da nota da administração.