SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito de uma tentativa de feminicídio contra a ex-esposa foi preso hoje ao se entregar em uma delegacia no Maranhão.

Rômulo Sousa Coimbra se entregou na Delegacia da Mulher de São Luís. Ele é investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, a enfermeira Sarah Julia Melo, 29.

Ele foi ouvido pelos policiais e vai permanecer à disposição da Justiça. Após prestar depoimento, Coimbra foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito e, em seguida, conduzido ao sistema prisional.

Homem teria esfaqueado e agredido a ex na última sexta ao armar uma emboscada. Eles dividem a guarda compartilhada das duas filhas, que, no momento do crime, estavam com ele. Para atrair Sarah, Coimbra alegou que a filha mais nova estava com febre. Os dois foram casados por 14 anos, mas estão separados desde janeiro deste ano.

Ao chegar na residência do ex-marido, Sarah foi agredida. Ela foi atingida com golpes na face, próximo aos olhos, teve o pescoço perfurado e ficou com as mãos cortadas ao tentar se defender.tentativa de feminicídio

Defesa de vítima diz que ela passa por consulta oftalmológica para tratar lesão no olho esquerdo. Sarah foi acolhida em uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, enquanto as crianças estão com a família dela. Duarte Junior, advogado da mulher, disse ao UOL que ela corre risco de perder a visão no olho machucado e deu entrada para passar por acompanhamento psicológico.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher - e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.