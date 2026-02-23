RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (23) provocou a interdição total da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) no sentido São Paulo, na altura do km 173, na divisa entre Belford Roxo e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A pista foi fechada por volta das 14h30 em razão de alagamento e liberada no fim da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Houve registro de bolsões d?água no km 173 (pistas marginal e expressa), no km 171 (marginal) e no km 170 (marginal), todos no sentido Rio. Por volta das 16h30, a concessionária informou fluxo lento nos trechos afetados, mas sem interdição nesse sentido.

Em São João de Meriti, a chuva causou impactos em ao menos sete bairros. No bairro Venda Velha, localizado às margens da via expressa, foram registrados mais de 100 milímetros de chuva em menos de uma hora, segundo o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil municipal.

A prefeitura informou que o município está no Estágio 5 de Alerta Máximo, o nível mais alto em uma escala de cinco. Sirenes foram acionadas nas localidades de Venda Velha, Itacaré e Coelho da Rocha.

Na capital fluminense, o Centro de Operações da prefeitura informou às 15h30 que o município permanecia em Estágio 2, com núcleos de chuva que perderam intensidade nas zonas norte e oeste.

Ainda assim, houve registros de impactos em bairros como Costa Barros, Pavuna, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jardim América, Méier, Marechal Hermes, Coelho Neto, Acari, Guadalupe, Parque Colúmbia, Realengo, Deodoro, Campo Grande, Grajaú, Engenho Novo, Del Castilho, Engenho de Dentro, Todos os Santos, Encantado, Cavalcanti, Vicente de Carvalho, Bangu, Irajá, Piedade e Tijuca.

A chuva também afetou o transporte público. Segundo a Mobi-Rio, as linhas 67 (Campo Grande x Deodoro) e 68 (Bangu x Deodoro) do BRT foram temporariamente interrompidas por volta das 14h. Às 16h30, a empresa informou que ambas haviam retomado a operação, mas com intervalos irregulares.

No sistema ferroviário, a SuperVia registrou suspensão parcial em três ramais. A extensão Paracambi do ramal Japeri foi suspensa por alagamento nas proximidades da estação Japeri. No ramal Santa Cruz, a circulação foi interrompida entre as estações Realengo e Magalhães Bastos. Já no ramal Saracuruna, os trens deixaram de circular temporariamente no trecho entre Gramacho e Saracuruna.

Equipes municipais e estaduais atuavam nos pontos afetados até o fim da tarde. A previsão é de redução dos acumulados nas próximas horas, mas há possibilidade de formação de novos núcleos de chuva ao longo do dia.