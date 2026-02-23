SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (23) mais duas mortes relacionadas às chuvas registradas desde o início da Operação SP Sempre Alerta - Chuvas, em 1º de dezembro de 2025, totalizando 19 óbitos.

O número já se aproxima do registrado em todo o período da operação do ano passado, que vai até 31 de março. Naqueles quatro meses, morreram 23 pessoas.

A 18ª morte foi registrada na quarta (18), no município de Pirassununga, após a ocorrência de chuva forte acompanhada de vendaval. Uma árvore caiu sobre uma casa e vitimou uma criança de 11 meses.

E a 19ª foi confirmada nesta segunda após o encerramento das buscas por um idoso que estava desaparecido em decorrência do desabamento de sua residência, no município de Natividade da Serra. O corpo foi localizado pelas equipes de resgate.

Para tentar brecar o aumento do número de óbitos, o gabinete de crise do governo estadual foi instalado nesta segunda no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil e deverá ficar ativo pelo menos até quinta-feira (26), uma vez que o órgão manteve o alerta vermelho para acumulado de chuva até sexta (27) em todo o litoral paulista.

A faixa costeira vem sofrendo com alagamentos, como em Peruíbe, e deslizamentos de terra, no litoral norte.

ÓBITOS SP SEMPRE ALERTA - OPERAÇÃO CHUVAS 25/26

1. 10.dez.25 - Campos do Jordão: deslizamento. Vítima: um homem

2. 10.dez.25 - São Paulo (zona leste): queda de muro. Vítima: uma mulher

3. 12.dez.25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus. Vítima: uma mulher

4. 13.dez.25 - Juquitiba: descarga elétrica. Vítima: um homem

5. 14.dez.25 - Bauru: enxurrada. Vítima: um homem

6. 16.dez.25 - Ilhabela: queda de muro. Vítima: um homem

7. 16.dez.25 - Ilhabela: enxurrada. Vítima: um homem

8. 19.dez.25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada. Vítima: um homem

9. 29.dez.25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão. Vítima: um homem

10. 14.jan.26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo. Vítima: uma mulher

11. 16.jan.26 - São Paulo (zona sul): carro arrastado pela enxurrada. Vítima: um homem

12. 16.jan.26 - São Paulo (zona sul): carro arrastado pela enxurrada. Vítima: uma mulher

13. 25.jan.26 - São Paulo (zona norte): enxurrada. Vítima: um homem

14. 29.jan.26 - Piracicaba: enxurrada. Vítima: um homem

15. 7.fev.26 - Salto: desabamento de muro. Vítima: uma mulher

16. 8.fev.26 - Indaiatuba: cabeça d'água. Vítima: um homem

17. 16.fev.26 - São Paulo (zona norte) - enxurrada. Vítima: uma mulher

18. 18.fev.26 - Pirassununga - queda de árvore sobre residência. Vítima: uma criança

19. 23.fev.26 - Natividade da Serra: desabamento. Vítima: um homem