SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O enfermeiro Lucas da Costa Ribeiro, 32, ligou a câmera do celular assim que entrou no trem. Gravou sua primeira viagem no aeromóvel do aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

Assim como ele, que usou o transporte pela primeira vez, muitos sacaram o celular do bolso para registrar a novidade nesta segunda-feira (23), tanto em selfies quanto gravação de vídeos da viagem.

Sem anúncio oficial, desde a quarta-feira (18) o trem em via elevada, construído para ligar a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aos três terminais, permite o embarque de passageiros comuns, mas em período de testes e em horário reduzido.

Até então, apenas funcionários do aeroporto tinham autorização para embarcar. Passageiros e demais pessoas precisavam fazer o trajeto de ônibus.

Segundo o consórcio AeroGru, a operação comercial deve ter horário e capacidade plenos no segundo semestre.

Foi informado que nesta fase de testes, o trem (dos três veículos disponíveis, apenas um roda de cada vez por enquanto) iria circular das 17h30 à 0h. Mas o primeiro embarque nesta segunda começou às 11h30.

A reportagem fez o percurso entre a estação da CPTM e o terminal 3, o último, duas vezes. O caminho de ida e volta levou 24 minutos -esse é o tempo máximo que o passageiro precisou esperar para embarcar, porque há apenas um trem em circulação.

A promessa é que quando estiver em pleno funcionamento, a ligação entre a estação e o terminal 3 leve 6 minutos. E vice-versa.

Ao todo são três trens disponíveis. No futuro, dois vão rodar simultaneamente e um ficará como reserva.

A volta na segunda viagem feita pela reportagem levou mais tempo. Entre os terminais 3 e 2, o trem parou no meio da via elevada e desligou completamente. Segundo um funcionário que dava boas-vindas aos passageiros, havia ocorrido uma falha na comunicação do veículo automatizado -não há operador no interior do trem.

O aeromóvel voltou a rodar quatro minutos depois e logo à frente enfrentou dificuldade para se posicionar no terminal 2.

Segundo o consórcio, as ocorrências fazem parte desta etapa operacional, podendo ter paradas pontuais e necessidade de ajustes técnicos. "Por isso, o cuidado de se iniciar com capacidade reduzida e de forma faseada", diz em nota.

Apesar de rodar em velocidade reduzida e do problema, o trem fez o percurso em menos tempo que o ônibus embarcado pela reportagem, que levou 18 minutos da CPTM à parada final.

O transporte precisou ser construído porque a estação de trem não chega ao aeroporto. Até então, o deslocamento aos três terminais era feito apenas em ônibus, que vão continuar por enquanto. Assim como os coletivos, o uso do aeromóvel é gratuito.

Há também limitação atual no número de passageiros no "people mover". Apenas metade da capacidade para 200 pessoas está autorizada. Mesmo assim, os trens partiram cheios da CPTM, sem lugar para sentar e com pessoas em pé.

Um funcionário do consórcio tinha um contador de pessoas na mão para controlar o fluxo e não deixar extrapolar a capacidade. Até às 15h30, 460 usuários haviam embarcado nesta segunda.

"Não tenho queixas do ônibus, mas gostei [do aeromóvel] e é sempre bom ter uma opção a mais para as pessoas", afirmou o enfermeiro Lucas, que embarcaria para Goiânia.

Muitos passageiros foram atraídos ao trem pela curiosidade e também elogiaram a nova opção.

É o caso do arquiteto Wesley Barcelos, 38, que desembarcou às 15h35 do trem da CPTM e decidiu esperar cerca de 15 minutos até a chegada do aeromóvel. "Sabia que estava para ser inaugurado e como vi que havia aberto ao público vim para cá", diz ele, que embarcaria para Vitória (ES).

Funcionários convidavam as pessoas a testar a nova opção. Mas falta sinalização indicando que o transporte já está disponível.

No terminal 3 do aeroporto, a reportagem pediu a três pessoas informações sobre onde era o embarque. Apenas uma soube dizer.

Questionada sobre a sinalização, a GRUAiport não respondeu até a publicação deste texto. As placas estão em processo de instalação.

O músico José Francisco Braga, 44, reclamou do barulho do trem --realmente, o ruído de lata batendo incomoda. Na nota, o consórcio afirma estar em curso um tratamento acústico e nesta semana serão realizadas medições adicionais.

Se falta sinalização, sobra simpatia com os usuários. Funcionários organizam as filas de embarque. No interior, há pessoas de olho na operacionalidade do trem e para responder aos questionamentos do público.

O porteiro Edinaldo da Silva Monteiro, 50, foi ao aeroporto acompanhar o afilhado, que trabalha lá. Na volta para a estação da CPTM, encostou no vidro da frente do trem e filmou todo o caminho, com os trilhos à frente. "É para registrar e mostrar por aí. É moderno."