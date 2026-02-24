SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase todo o país vai enfrentar um dia chuvoso nesta terça-feira (24), com alto risco de alagamentos e deslizamentos de terra em muitas regiões, principalmente, entre o interior do Nordeste, passando pelo Centro-Oeste até o Sudeste.

Em São Paulo, a região que deve receber o maior volume de chuva, segundo a Defesa Civil estadual, é a faixa litorânea, que já vem sofrendo com os temporais desde o último sábado (21).

Por isso, o órgão estadual renovou nesta segunda-feira (23) o alerta vermelho para acumulado de chuva em todo o litoral até a próxima sexta (27) e manteve ativo o gabinete de crise até, pelo menos, na quinta-feira (26), para facilitar o deslocamento das equipes de resgate da Defesa Civil e dos bombeiros em caso de necessidade.

De acordo com o tenente Maxwel Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil, a previsão é que chova até 175 mm em média nesse período em toda a região, com possibilidade de ter volume ainda maior em alguns locais específicos.

Por enquanto, são esperados acumulados muito altos para Vale do Ribeira, Baixada Santista e litorais sul e norte. Já na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Itapeva, Sorocaba e Campinas, os acumulados devem ser altos, o que também podem gerar problemas para a população.

O município mais atingido pelas chuvas nos últimos dias é Peruíbe, no litoral sul, o único com desabrigados. Nesta segunda, eram 213 moradores nessa situação, alocados em três escolas diferentes da cidade.

De sábado a segunda, Peruíbe registrou acumulado de 282 mm de chuva, volume 46% maior que a média esperada para o mês de fevereiro, quando são previstos 192,7 mm de chuva.

No litoral norte, o problema é o risco com deslizamentos de terra. Neste fim de semana, as quedas de barreira bloquearam as rodovias Oswaldo Cruz, a serra antiga da Tamoios e a pista sul da Anchieta. As duas últimas ainda estavam bloqueadas até o fim desta segunda.

Com a previsão de mais chuva, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim indicando alto risco de movimentos de massa nas regiões de São José dos Campos e São Paulo, especialmente os municípios litorâneos.

Desde o início da Operação SP Sempre Alerta?Chuvas, em 1º de dezembro passado, a Defesa Civil já registrou 19 mortes relacionadas às chuvas no estado. Duas delas foram confirmadas nesta segunda.

Outros locais com alto risco de deslizamentos de terra é Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro, principalmente, na região serrana.

No interior de São Paulo, a Climatempo prevê que deve chover fraco a moderado desde cedo no noroeste, oeste e norte do estado. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as pancadas aumentam e podem ocorrer com moderada a forte intensidade, com risco de temporais na metade norte e leste paulista.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura indica que esta terça deve ter muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura em elevação, variando da mínima de 20°C à máxima de 28°C.

Entre o meio da tarde e o início da noite, o calor e a entrada da brisa marítima favorecem a formação de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento. O CGE alerta que essas condições possuem potencial para formação de alagamentos.