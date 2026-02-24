SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um problema técnico em um trem vazio da linha 8-Diamante da ViaMobilidade interrompe parte da circulação no ramal desde a madrugada desta terça-feira (24).

Trecho entre as estações Barueri e Santa Terezinha está paralisado. As três estações ficam no centro da linha, que liga a estação Júlio Prestes, em São Paulo, à estação Amador Bueno, em Itapevi.

A previsão é de que o serviço seja retomado em via única no trecho em até duas horas. "Desde a identificação do problema, as equipes atuam de forma ininterrupta para restabelecer a circulação com segurança e no menor prazo possível", falou a concessionária em nota.

Técnicos teriam detectado uma avaria na rede aérea. A empresa informou que a equipe de manutenção chegou ao local, fez a inspeção e já começou a fazer reparos.

Sessenta ônibus do Paese foram acionados para fazer a circulação de passageiros entre o trecho. O número de veículos, porém, parece não ser suficiente para abrigar os passageiros. Muitas pessoas na estação Santa Terezinha fazem filas e se acumulam nas ruas para tentar embarcar nos ônibus.

O resto da linha funciona normalmente e sem intercorrências, segundo a ViaMobilidade. "A concessionária lamenta os transtornos causados e reforça que está empenhando todos os recursos operacionais necessários para normalizar a circulação com segurança e agilidade", afirmou.