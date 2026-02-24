SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu cidades da zona da mata entre a noite de segunda (23) e a madrugada desta terça-feira (24), em Minas Gerais, deixou pelo menos duas pessoas mortas em Ubá. Em Juiz de Fora, outras 14 pessoas morreram em razão das chuvas. Os bombeiros fazem buscas por desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros de Ubá já contabiliza mais de 70 chamados que incluem, além de mortos e desaparecidos, ocorrências envolvendo deslizamentos, quedas de árvore, pessoas ilhadas e desmonoramentos.

Os chamados começaram por volta da meia-noite, disse a corporação, e continuam a chegar na manhã desta terça-feira. Ainda não há um levantamento oficial das ocorrências nem dos danos à estrutura.

As fortes chuvas causaram alagamentos e comprometeram a estrutura física de prédios públicos e causou a interrupção de uma Farmácia Municipal, de um Centro de Especialidades Odontológicas, da Policlínica Regional e da unidade de saúde de atenção primária.

O serviço de transportes assistenciais também está suspenso, e apenas atendimentos de hemodiálise serão mantidos, declarou a prefeitura, "dentro das condições possíveis".

A prefeitura lançou uma campanha de arrecadação de suprimentos e escreveu nas redes sociais que "famílias perderam tudo".

A cidade fica a 130 quilômetros de Juiz de Fora, onde ao menos 14 pessoas morreram. O último balanço divulgado pela administração municipal, divulgado às 6h16 desta terça-feira (24), apontava para 440 pessoas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos.