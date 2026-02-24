SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das sobreviventes do acidente de lancha que deixou seis mortos no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, relatou ter ouvido o pedido de ajuda de uma das crianças que morreu.

Diane de Faria diz que escutou menino gritar três vezes por socorro. A voz que ela ouviu era de Bento Aredes, 5. Ele é uma das seis vítimas, assim como a mãe dele.

Ela relatou que ouviu o pedido de ajuda enquanto auxiliava outras duas pessoas. "Nós escutamos o Bento chamando. Gritou três vezes, socorro, ajuda. A gente não conseguia mais ter força, fizemos muita força para tentar levantar a ponta [parte da lancha]", disse em entrevista a EPTV.

Segundo Diane, ela conseguiu se salvar graças à ajuda do marido. Eles se apoiaram em uma parte da lancha para conseguir sair da água. Depois, ela tentou procurar ajuda.

O ACIDENTE

Embarcação era de Franca, no interior de SP, e tinha 15 ocupantes. A lancha colidiu na noite de sábado com um píer na margem mineira do Rio Grande, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Três mulheres, dois homens e uma criança morreram. Nove pessoas sobreviveram e foram socorridas. Três pessoas foram levadas para atendimento médico em Rifaina (SP) e seis permaneceram no local sem lesões aparentes.

Piloto da lancha, que morreu no acidente, não tinha autorização para conduzir embarcações. Segundo o Corpo de Bombeiros de MG, o condutor foi contratado pelo grupo e não tinha habilitação na categoria Arrais-Amador, que autoriza uma pessoa a conduzir embarcações de esporte e recreio em águas interiores, como lanchas.

Bombeiros de MG foram acionados por volta das 23h de sábado. Rio Grande fica na margem pertencente ao município de Sacramento, em Minas Gerais, a aproximadamente 30 km do Pelotão de Bombeiros. Primeiros socorros foram realizados por equipes da Guarda Civil e da Defesa Civil de Rifaina (SP), que se encontravam mais próximas do local, até a chegada de bombeiros de Uberaba (MG).

Perícia Técnica de Araxá (MG) realizou a perícia no local com apoio da PM. Também foi feita comunicação à Capitania dos Portos responsável, informada como Barra Bonita. acidente de lancha que deixou seis mortos