SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Novo Nordisk afirmou que o CagriSema, seu tratamento experimental de última geração contra a obesidade, não atingiu o objetivo principal de um ensaio clínico comparativo direto com a tirzepatida (nome comercial Mounjaro), da Eli Lilly.

A Novo Nordisk disse que o estudo foi desenhado para mostrar que o CagriSema seria pelo menos tão eficaz quanto a tirzepatida, mas o medicamento não cumpriu essa meta. Em comunicado, a farmacêutica afirmou que o objetivo era demonstrar uma perda de peso 'não inferior' à do remédio rival.

No estudo de fase final, o CagriSema levou a uma redução média de 23% do peso corporal após 84 semanas. No mesmo período, a tirzepatida alcançou 25,5% de perda de peso, segundo os resultados divulgados pela empresa.

A tirzepatida já é vendida pela Eli Lilly e aparece no mercado com dois nomes, dependendo da indicação. Ela é comercializada como Mounjaro para diabetes tipo 2, e como Zepbound para obesidade, mas só nos Estados Unidos.

A Novo Nordisk afirmou que ainda busca entender o potencial máximo de perda de peso do CagriSema. A empresa disse que estudos adicionais avaliam combinações com doses mais altas.

O resultado mexeu com o mercado e pesou sobre o valor da companhia dinamarquesa. As ações da Novo Nordisk chegaram a cair cerca de 14%, enquanto as da Eli Lilly subiam 4% no pré-mercado nos EUA ontem, segundo a Reuters.

COMO É O CAGRISEMA

O CagriSema combina a semaglutida, substância presente no Ozempic e no Wegovy, com um composto experimental chamado cagrilintida. O tratamento vinha sendo tratado como uma das grandes apostas da Novo Nordisk para sustentar sua linha de medicamentos para perda de peso.

O desempenho abaixo do concorrente amplia os desafios da empresa na disputa com a Eli Lilly no mercado de remédios contra a obesidade. A Novo Nordisk tenta recuperar terreno em um segmento no qual foi pioneira.