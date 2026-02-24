RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma idosa de 85 anos morreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante o temporal que atingiu a cidade na tarde e na noite desta segunda-feira (23). Segundo testemunhas, ela tinha dificuldades de locomoção e se afogou ao ficar presa em casa. A chuva deixou na cidade cerca de 600 desalojados, de acordo com a prefeitura.

Imagens mostram carros submersos nas ruas do município, além de árvores caídas e lamas nas ruas.

O município entrou em alerta máximo à tarde, e sirenes foram acionadas em pelo menos três localidades. A Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo, chegou a ficar interditada devido ao alagamento por cerca de duas horas. Nesta manhã, a situação é normal.

No bairro Venda Velha foram registrados 105,4 mm em 24 horas. Diante do cenário, a prefeitura decretou situação de emergência no município.

Também na Baixada, o município de Duque de Caxias segue sob alerta de cheias emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente. Outra cidade da região que ainda enfrenta problemas é Nova Iguaçu, afetada pelos temporais principalmente no fim de semana.

Na capital, durante a tarde e a noite desta segunda-feira, o Centro de Operações registrou mais de 90 ocorrências entre alagamentos, bolsões de água e quedas de árvore.

Na região Serrana, o trecho da BR-495 entre Teresópolis e Itaipava também foi totalmente interditado depois de a pista partir no meio. O acidente aconteceu por causa da movimentação de terra, provavelmente devido à chuva. Mangaratiba, na Costa Verde, registrou 213 mm de chuva, nível considerado extremo. A previsão é de mais chuva para esta terça-feira (24).