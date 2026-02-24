SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Governo estadual de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias após as mortes que ocorreram durante o temporal que atinge a Zona da Mata. Ao menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidos.

Vice-governador Mateus Simões vai a região nesta terça-feira (24) para acompanhar presencialmente o trabalho das equipes. Em nota, a gestão Romeu Zema afirma se solidariedade aos familiares e amigos das vítimas das fortes chuvas que atingem as cidades de Juiz de Fora e Ubá.

Até o momento, foram confirmadas 20 mortes na região, sendo 16 em Juiz de Fora e quatro em Ubá. Em Juiz de Fora, segundo o governo mineiro, ocorreu o transbordamento do Rio Paraibuna, com registros de inundação, soterramentos e risco estrutural no entorno.

Corpo de Bombeiros contabiliza ao menos 40 ocorrências emergenciais apenas no município de Juiz de Fora. Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram deslocadas ainda na madrugada, com apoio de cães de busca, ainda de acordo com comunicado da Gestão Zema. "O primeiro passo é concluir o levantamento detalhado dos danos provocados pelas chuvas para direcionarmos os reforços e toda a assistência humanitária necessária", disse o vice-governador.

A Prefeitura de Juiz de Fora também decretou três dias de luto oficial. A gestão municipal afirma que está articulando com forças estaduais, nacionais e voluntários, o recolhimento de ajuda humanitária e a criação de um núcleo de apoio às famílias atingidas.

Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, presta solidariedade. Nas redes sociais, ele disse que em nome do presidente Lula está mobilizando apoio ao povo mineiro em Juiz de Fora.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), declarou estado de calamidade pública. A medida, tomada na madrugada desta terça-feira, ocorre devido à "gravíssima situação" causada pelas chuvas intensas e persistentes.

Este foi o fevereiro mais chuvoso já registrado em Juiz de Fora, cidade com aproximadamente 540 mil habitantes, segundo dados oficiais. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado recente na região chegou a 209,4 milímetros, totalizando 589,6 milímetros no mês de fevereiro. Bairros ficaram ilhados e a situação é "extrema", afirmou Salomão, que indicou ter ocorrido pelo menos 20 deslizamentos de terra.