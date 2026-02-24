SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi resgatada viva nesta terça-feira (24) após passar a madrugada soterrada em Juiz de Fora (MG), que registrou 16 mortos desde a noite desta segunda (23) devido às chuvas.

A vítima ficou presa após uma residência desabar no bairro JK. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local por volta das 0h10 para salvar a mulher, que não teve a identidade revelada.

Ela foi encontrada de cabeça para baixo. Em entrevista a jornalistas na região, o tenente Augusto explicou que a mulher estava consciente, orientada e parcialmente soterrada, com os membros inferiores presos no deslizamento.

Mulher passou a noite nessa posição e só foi retirada nas primeiras horas da manhã de hoje. "Ficamos trabalhando até o amanhecer, onde conseguimos retirar a vítima e passar para a unidade avançada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel)", falou o militar.

Terreno instável dificultou o socorro, segundo os bombeiros. "A complexidade é que o terreno é instável, de lama, quando o militar pisa na lama, ele vem a afundar. A gente teve que espalhar tapumes para conseguir acessar a vítima com segurança", detalhou o tenente.

Em Juiz de Fora, 16 pessoas morreram. Ao menos quatro dessas vítimas estavam no bairro de JK, onde um pai também procura pela filha de seis anos que está soterrada. Outras quatro morreram em um deslizamento na rua Orville Derby Dutra, em Santa Rita.

Outras duas pessoas morreram no bairro da Vila Ideal, na rua João Luís Alves. Os bairros de Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa têm cada um uma morte, segundo o balanço da prefeitura. Informações sobre as outras duas mortes na cidade ainda não foram detalhadas.

MORTOS E ESTRAGOS NA ZONA DA MATA

Há ainda seis mortos em Ubá. O número vítimas foi confirmado pela prefeitura da cidade em um boletim divulgado às 10h.

Ao menos 440 pessoas estão desabrigadas em Juiz de Fora. Segundo a prefeitura, foram 251 ocorrências relacionadas às chuvas registradas nesta manhã.

Há pessoas soterradas e outras estão presas em casas por causa de deslizamentos, segundo os bombeiros. Retroescavadeiras e outros materiais da prefeitura são usados para os resgates.

Uma equipe especializada de Belo Horizonte foi mobilizada para Juiz de Fora, que fica a 260 km da capital mineira. Vinte e dois militares e três cães de busca estão a caminho da cidade, segundo o CBMMG.

Nas redes sociais, moradores relatam alagamentos, crateras abertas nas ruas, medo de mais chuvas e casas soterradas. No bairro de Cidade Industrial, algumas pessoas precisaram ser resgatadas de barco.

Ubá, a 100 quilômetros de Juiz de Fora, também teve enchentes e desmoronamentos causados pela chuva. Um canal que passa pelo centro da cidade transbordou e causou alagamentos na rua Cristiano Rocas. Ao menos uma casa desmoronou.

"Cidade está arrasada", diz prefeito de Ubá. Em publicação nas redes sociais, José Damato (PSD) afirmou que esta é uma das maiores enchentes da história. Ele pediu ajuda do governo federal e dos senadores e deputados mineiros em um vídeo publicado ao lado do vice-prefeito Rômulo Silva.