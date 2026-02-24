SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi agredido por um homem no último domingo no cachorródromo do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A Urbia, responsável pela administração do parque, confirmou e lamentou a ocorrência.

Casal disse que estava na área de cachorros de pequeno porte com dois animais quando o homem chegou ao espaço com um pitbull sem focinheira. Eles, que preferiram não se identificar, relataram o caso à advogada especialista em direito animal e adestradora, Giuliana Di Schiavi, que divulgou o episódio nas redes sociais.

Segundo o relato do casal, eles pegaram seus cachorros no colo e o homem riu da situação. Então, eles informaram que havia uma entrada específica para cachorros de grande porte do outro lado. Neste momento, o homem os agrediu. A mulher chegou a ser arrastada no chão, contou Giuliana à reportagem.

Vídeo mostra a correria no cachorródromo. No registro, o homem suspeito de ser o agressor aparece correndo e uma mulher tenta contê-lo. É possível ouvir gritos de "Sai daqui" no vídeo. Depois, o suspeito diz: "Para vocês largarem a mão de serem folgados. Seus filhos da put*". O homem deixou o local após a chegada de uma vigilante do parque, conforme o boletim de ocorrência.

Segundo Giuliana, o casal não quis se identificar porque está com muito medo. Eles registraram boletim de ocorrência, mas cogitam não levar o processo adiante. "Eles estão receosos, a situação foi bem traumática", explicou a advogada à reportagem.

Adestradora explica que a mordida de um cachorro de grande porte pode ser fatal ou machucar muito um animal pequeno. "Os cachorródromos são lugares extremamente perigosos porque têm cães que não se conhecem, não convivem, não se entendem. Então, pode haver, sim, e, com bastante frequência, algumas brigas dentro desse espaço. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa é grande", disse.

O suspeito das agressões não foi identificado. Por isso, a reportagem não entrou em contato para pedido de posicionamento. Em nota, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que o homem, 31, e a mulher, 30, foram à delegacia relatar o episódio. O caso foi registrado como lesão corporal no 27º DP (Ibirapuera) e as vítimas foram orientadas quanto ao prazo para representação criminal.

O QUE DIZ A CONCESSIONÁRIA

Urbia diz repudiar qualquer forma de violência dentro do parque. A concessionária declarou que a equipe se dirigiu imediatamente ao local para prestar apoio à vítima após ser acionada.

Empresa acrescentou que ofereceu "todo o suporte necessário e as orientações quanto ao registro do boletim de ocorrência". "Também comunicamos prontamente às autoridades policiais, conforme é nossa obrigação", acrescentaram, informando ter as imagens do sistema de monitoramento à disposição.

Por fim, a Urbia declarou que a investigação e a responsabilização de infratores são atribuições das forças policiais e da Justiça. A concessionária afirmou ainda ter solicitado à prefeitura o reforço do efetivo da GCM (Guarda Civil Metropolitana de São Paulo) e que intensificará a fiscalização no cachorródromo, bem como totens e comunicações digitais para reforçar as regras de convivência.

