SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A serra antiga da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos ao litoral paulista, foi liberada pela concessionária responsável pela pista por volta das 10h50 desta terça-feira (24).

A estrada estava interditada na noite de domingo (24), quando o sistema de monitoramento meteorológico da empresa acendeu o alerta em razão dos altos índices de chuva.

O balanço da Tamoios aponta para cinco ocorrências de deslizamento de terra, sem vítimas. A serra antiga opera somente no sentido litoral; para quem volta, o trajeto é feito pela serra nova.

A liberação vem na manhã seguinte a fortes chuvas que atingiram o litoral paulista.

Uma das cidades mais afetadas foi Peruíbe, que registrou alagamento de ruas e de residências.

Ao todo, segundo a Defesa Civil do estado, 300 pessoas ficaram desabrigadas e outras cem, desalojadas. Não houve feridos.

O temporal levou a prefeitura a suspender as aulas na rede municipal de ensino nesta terça-feira.

A chuva também causou estrago em Ubatuba, que registrou deslizamentos de terra, quedas de árvore, transbordamento de córregos e enxurradas.

Ao todo, segundo a Defesa Civil, foram 407 residências afetadas. Quatro escolas também sofreram danos pelos temporais e suspenderam as aulas nesta terça-feira. Seis pessoas ficaram desalojadas.

Ocorrências envolvendo inundações se estenderam também a Mongaguá, no litoral sul, onde cerca de 800 imóveis foram afetados de acordo com a Defesa Civil.

