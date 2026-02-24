PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia investiga a morte do ator Moisés Trindade, 33, ocorrida na noite desta segunda-feira (23), em Salvador.

Ele foi baleado na rua Nilo Peçanha, no bairro Calçada, e morreu no local. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da capital.

Moisés integrava o elenco da websérie "Fatos de Favela", produzida por um coletivo artístico de Salvador, que acumula 15 mil seguidores no Instagram e 33 mil inscritos no canal do YouTube.

O projeto estava na segunda temporada e retratava situações inspiradas no cotidiano das periferias, como violência e desigualdade social. O grupo fazia encenações ambientadas em comunidades, algumas incluindo o uso de armas falsas. Segundo o coletivo, os vídeos tinham como propósito mostrar que o crime não compensa.

Moisés também participava de um segundo grupo chamado "Pé no Chão", fundado em 2025 e também voltado à produção de vídeos para o Instagram.

Pelas redes sociais, o grupo lamentou a morte de Moisés. "Hoje vão ficar somente lembranças e memórias boas e felizes. Era assim que você era com todos nós: quando você chegava, era só alegria e risadas", disse o comunicado.

"O amigo só queria vencer na vida", disse Alan Cardoso, parceiro de Moisés nas gravações dos vídeos nos dois canais.

Além das atividades artísticas, Moisés também administrava um bar. Ainda não há informações sobre local de velório e enterro.

A Polícia Militar da Bahia disse que foi acionada para prestar apoio a uma equipe da Samu que atendia um homem vítima de disparos de arma de fogo.