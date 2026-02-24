SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 24 anos morreu após ser atropelado na manhã desta terça-feira (24), na avenida Brigadeiro Luís Antônio, região central da capital paulista.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a polícia constatou que a vítima surgiu de repente em frente ao ônibus, que não teve tempo para desviar.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como atropelamento no 78° DP (Jardins).