SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu cidades da zona da mata entre a noite de segunda-feira (23) e a madrugada desta terça-feira (24), em Minas Gerais, deixou pelo menos seis pessoas mortas em Ubá. Em Juiz de Fora, a 111 quilômetros, outras 16 pessoas morreram em razão das chuvas. Os bombeiros fazem buscas por desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros de Ubá já contabiliza mais de 70 chamados que incluem, além de mortos e desaparecidos, ocorrências envolvendo deslizamentos, quedas de árvore, pessoas ilhadas e desmonoramentos.

Os chamados começaram por volta da meia-noite, disse a corporação, e continuam a chegar na manhã desta terça-feira. Ainda não há um levantamento oficial das ocorrências nem dos danos à estrutura.

As fortes chuvas causaram alagamentos e comprometeram a estrutura física de prédios públicos e causou a interrupção de uma Farmácia Municipal, de um Centro de Especialidades Odontológicas, da Policlínica Regional e da unidade de saúde de atenção primária.

O serviço de transportes assistenciais também está suspenso, e apenas atendimentos de hemodiálise serão mantidos, declarou a prefeitura, "dentro das condições possíveis".

A prefeitura lançou uma campanha de arrecadação de suprimentos e escreveu nas redes sociais que "famílias perderam tudo".

Vídeos divulgados mostram rastros de destruição pela cidade. Carros foram arrastados pelas enxurradas e um prédio chegou a desabar.

A cidade fica a 111 quilômetros de Juiz de Fora, onde ao menos 16 pessoas morreram. O último balanço divulgado pela administração municipal, divulgado às 6h16 desta terça-feira (24), apontava para 440 pessoas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos.

