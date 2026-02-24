SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta de chuvas fortes na tarde desta terça-feira (24).

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), vinculado à Prefeitura de São Paulo, alertou às 13h43 sobre a possibilidade de alagamentos em todas as regiões da capital paulista. De acordo com o órgão, o tempo segue instável ao longo de toda a tarde, com chuva com potencial para rajadas de vento e transbordamentos de rios e córregos.

Chove forte na zona oeste, nos bairros de Pinheiros e Lapa. Na zona sul, o mesmo quadro é observado em Campo Limpo, M Boi Mirim e Santo Amaro. A zona leste tem chuva moderada em Vila Prudente, São Mateus e Itaquera. O órgão cita ainda as marginais Tietê e Pinheiros no alerta para alagamentos.

Bombeiros receberam dois chamados para quedas de árvores. Houve um acionamento para enchentes ou alagamentos no período das 13h às 14h07 na capital e região metropolitana, segundo a corporação. Não há informações de vítimas.

Áreas de chuva formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, começam a atuar com forte intensidade na cidade, informou o CGE. As simulações atmosféricas indicam que os temporais devem marcar a última semana de fevereiro, principalmente hoje e amanhã.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- A Defesa Civil indica que a população evite áreas de alagamento e não atravesse vias inundadas, mesmo com o uso de veículos;

- Fique atento a sinais de deslizamentos. Isso pode ser notado, por exemplo, com a inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes;

- Não fique perto de árvores, postes e estruturas frágeis durante ventos fortes;

- Quando houver tempestades com raios, retire os aparelhos eletrônicos da tomada.