SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continuam em alerta nesta quarta-feira (25), quando há a previsão de novos temporais na faixa centro sul do estado, principalmente, na região de Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas da noite de segunda (23).

Até a tarde desta terça (24), os bombeiros computavam 21 óbitos confirmados e 37 desaparecidos em Juiz de Fora. Outras sete mortes aconteceram na cidade de Ubá, que também tem três desaparecidos.

De acordo com o boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para esta quarta, a zona da mata mineira tem risco muito alto (a maior graduação) tanto para alagamentos quanto para deslizamentos de terra, devido ao solo muito encharcado e à previsão de altos acumulados de precipitação para os próximos dias, com previsão de pancadas de chuva generalizadas com intensidade moderada a forte.

Assim, a população precisa estar preparada para enfrentar novos deslizamentos esparsos e generalizados em encostas, quedas de barreira à margem de estradas e rodovias, além de ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações.

Outras regiões mineiras que merecem atenção especial, segundo o Cemaden, é a região metropolitana de Belo Horizonte e de Ipatinga, no Vale do Aço. Nesses locais, o risco é alto (o segundo maior) de alagamentos e movimentação de massa.

Juiz de Fora enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, com 589 mm acumulados até o momento, o dobro do esperado para o mês. As consequências são, além dos soterramentos, quedas de árvores e bairros ilhados pelas águas.

"A Climatempo alerta que a região da zona da mata mineira ainda estará sujeita a chuva muito volumosa até o próximo sábado, 28 de fevereiro de 2026. O volume de chuva que caiu na região de Juiz de fora no dia 23 pode ser considerado extremo e não ocorre com frequência", diz a meteorologista Josélia Pegorim, do instituto.

Ela destaca que, com o cenário atual, os transtornos poderão ocorrer até com volumes de chuva diários inferiores aos que ocorreram nas últimas horas.

A previsão da Climatempo para Juiz de Fora indica que o dia deva começar com sol entre nuvens, mas as pancadas de chuva devem voltar já no fim da manhã e se estender até a noite, quando devem ocorrer os maiores volumes. A temperatura deve variar de 19°C a 27°C.

Na capital mineira, a previsão é de o dia começar chuvoso, abrindo um pouco por volta do meio-dia, mas com volta das pancadas à tarde e à noite. A temperatura deve variar de 18°C a 26°C.

Além de Minas, o boletim do Cemaden também indica risco alto de alagamentos e deslizamentos de terra na região metropolitana da capital e no Vale do Paraíba, em São Paulo, e a região serrana do Rio de Janeiro, onde também são esperados volumes altos de chuva nesta quarta.