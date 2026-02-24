PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 69 anos morreu nesta terça-feira (24) após ser atacada por dois cães da raça pitbull, em São José dos Campos (SP). O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (23). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

Ela voltava para casa a pé por um trecho de estrada de chão em uma rua do bairro Jardim Primavera 2, na zona leste da cidade, quando os animais avançaram contra ela.

Testemunhas que acionaram os bombeiros tentaram afastar os cães e chegaram a atirar pedras, mas não conseguiram conter o ataque. A vítima sofreu mordidas no rosto, nos braços e nas pernas.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e a Polícia Militar levou a mulher de helicóptero para o Hospital Municipal de São José dos Campos para atendimento. O local onde ocorreu o ataque foi fechado para perícia.

O tutor dos animais, que mora próximo ao local onde ocorreu o ataque, foi preso pela Polícia Civil, que é responsável pelas investigações.

A reportagem não localizou a defesa do tutor. Ele também foi autuado pela prefeitura com base em uma lei municipal que determina que cães de raças consideradas agressivas devem usar coleira, guia curta, enforcador e focinheira quando estiverem em locais públicos.

Segundo a administração municipal, outros cães foram apreendidos na residência devido às condições insalubres no local.