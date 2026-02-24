Uma aeronave que transportava o general do Exército Frutuoso, o deputado Noraldino Júnior e a comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jordana, apresentou uma pane durante o voo, segundo informações preliminares. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria causado o problema técnico.

Relatos iniciais indicam que houve um princípio de incêndio a bordo, e a fumaça teria tomado conta da aeronave, exigindo ação imediata da tripulação.

Diante da situação, o piloto precisou retornar imediatamente para Belo Horizonte, onde foram adotados os procedimentos de segurança.

