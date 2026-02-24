BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A atuação do Corpo de Bombeiros e das forças de segurança diante das fortes chuvas que atingiram a zona da mata possibilitou o resgate de 98 pessoas com vida desde a noite de segunda (23), afirmam as autoridades do Governo de Minas.

Até a publicação da reportagem, a corporação havia confirmado 28 mortes em decorrência da tragédia, sendo 21 em Juiz de Fora e sete em Ubá -a Prefeitura de Juiz de Fora, porém, calcula 22 mortes.

O coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, da coordenadoria estadual de Defesa Civil, afirmou que a corporação atendeu a 130 ocorrências e que estão envolvidos nas operações na região 555 agentes das forças estaduais.

Entre eles, estão militares dos bombeiros, da Polícia Militar, legistas da Polícia Civil e agentes da Defesa Civil. Membros da corporação que atuam em nível nacional também estão se dirigindo à região para auxiliar nas operações.

O vice-governador Mateus Simões (PSD) afirmou que o primeiro alerta da Defesa Civil foi enviado para os moradores da região afetada ainda na noite de segunda, às 21h50.

"Queria que as pessoas entendessem neste momento que esse alerta não pode ser considerado como um aviso, uma previsão do tempo. Ele demanda ação imediata. Hoje, um novo alerta foi emitido. As pessoas em área de encostas precisam sair imediatamente de suas casas", disse Simões.

Na contagem da Defesa Civil até a tarde desta terça, cerca de 600 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em Juiz de Fora, e 60 estão na mesma situação em Ubá. Até o momento, haviam sido identificadas 74 residências totalmente destruídas na região.

O vice-governador afirmou que, do total de corpos encontrados, apenas dois ainda não foram identificados pela Polícia Civil.

O governo estadual diz que irá destinar R$ 38 milhões para Juiz de Fora e R$ 8 milhões para Ubá para ajudar nas operações de emergência.

Zema, que cumpria agenda no noroeste de Minas, chegou à zona da mata no fim da tarde e deve continuar no local até a próxima quarta (25). Ele afirma que o governo estadual tem trabalhado de maneira conjunta com a prefeita Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora.

"Em um momento como esse não há partido político e ideologia, há soma de esforços", disse o governador.