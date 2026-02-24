Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida.
Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios.
Previsão meteorológica
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (25), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.
Diante do solo já encharcado, a recomendação do instituto é atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.
