SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até 18h desta desta terça-feira (24), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 605,6 mm de chuva no município de Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais, o que torna este o fevereiro mais chuvoso da história da cidade.

O número é cerca de três vezes e meia o volume médio histórico do município para o mês, de 170 mm, que é definido baseado nos registros dos últimos 30 anos.

A maior precipitação ocorreu entre 18h e meia-noite de segunda-feira (23), período em que o acumulado alcançou quase 150 mm, na região de Nossa Senhora de Lourdes, pela medição do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Isso significa que, em seis horas, choveu quase a média histórica do mês.

Para janeiro, a média histórica é de 297 mm. Para dezembro, 310 mm; e, para novembro, 236 mm.

Em Ubá, segundo a prefeitura local, a precipitação foi de 170 mm em apenas três horas.

Além de Ubá e Juiz de Fora, o município de Matias Barbosa também teve o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal, o que facilita para receber ajuda tanto federal quanto estadual.

Segundo a última atualização, às 21h20 desta terça, a tragédia na zona da mata mineira provocou ao menos 30 mortes. Outras 39 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas continuam durante a noite pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Apenas em Juiz de Fora são 24 óbitos confirmados pelo Corpo de Bombeiros, que contabiliza ainda 37 desaparecidos. Outras seis mortes aconteceram na cidade de Ubá, a 111 quilômetros, que também contabiliza dois desaparecidos, segundo a corporação.

Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), o temporal provocou ao menos 20 soterramentos de imóveis no município, principalmente na região sudeste. A Defesa Civil atendeu 535 ocorrências relacionadas à chuva. Os desabrigados estão sendo levados a 15 escolas do município. Já são mais de 3.000 nessa condição.

Os bombeiros atuam na região com 125 militares de diferentes regiões do estado. Do total, 62 agentes estão em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa. A corporação informou ter resgatado 208 pessoas de soterramentos.