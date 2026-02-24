BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira (24) a antecipação dos benefícios Bolsa Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada) para as famílias atingidas pelas chuvas da zona da mata de Minas Gerais.

A jornalistas, Alckmin anunciou também o repasse de R$ 800 por pessoa desabrigada de cada município, valor que será destinado às prefeituras para compra de colchões e demais mantimentos para as famílias. O valor partirá do Ministério do Desenvolvimento Social.

De acordo com o presidente em exercício, ainda não está estabelecido o investimento total deste auxílio a ser repassado às prefeituras -são cerca de oito municípios atingidos, mais de 20 mortos e milhares de desabrigados.

Entre os apoios, também está prevista a concessão de moradias do Minha Casa Minha Vida como reforço à infraestrutura local.

Até o momento, o Ministério da Defesa e o Exército mobilizaram helicóptero, viaturas e tropa para ajudar no socorro às vítimas e dar suporte ao Corpo de Bombeiros e demais forças dos estados e municipios.

No território, estão os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Adriano Massuda, interino do Ministério da Saúde, que se reuniram com prefeitos das cidades e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) para tratar da questão.

Na manhã desta terça, o governo federal reconheceu estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG) após as chuvas que atingiram a cidade desde a noite de segunda (23). O reconhecimento será publicado no Diário Oficial da União ainda nesta terça.

Alckmin ocupa a cadeira da presidência enquanto o presidente Lula (PT) está em viagem pela Índia e Coreia do Sul. Nesta manhã, o petista se manifestou sobre o episódio via redes sociais, e afirmou ter telefonado diretamente para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), para prestar solidariedade e apoio federal.

Durante a fala à imprensa, Alckmin informou também ter conversadp com Salomão e com o prefeito de Ubá, José Donato (PSD). O presidente em exercício disse ainda que, caso haja necessidade, há possibilidade de que ele ou Lula também compareçam às cidades atingidas. Neste primeiro momento, apenas os ministros foram enviados.

A região ainda sofre risco de novos alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para esta quarta, a zona da mata mineira tem risco muito alto (a maior graduação) tanto para alagamentos quanto para deslizamentos, devido ao solo muito encharcado e à previsão de altos acumulados de precipitação para os próximos dias.

Há, ainda, previsão de pancadas de chuva generalizadas com intensidade moderada a forte.