RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram numa festa de casamento na zona rural de Bonito (MS) depois de um acidente numa tirolesa. O caso aconteceu no último domingo (22).

Gustavo Henrique Camargo, 29, utilizava o equipamento de lazer quando, ao cair na água, apresentou dificuldades para sair. Ao ver a cena, seu amigo Pedro Henrique de Jesus, 20, correu para a água para socorrer o amigo, mas não conseguiu. Ambos eram convidados do casamento, cuja festa teve início na noite de sábado (21) e continuava em andamento no momento do acidente.

A suspeita é a de que Camargo tenha sofrido uma descarga elétrica provocada por um fio, enquanto o amigo foi eletrocutado ao entrar na lagoa para tentar salvá-lo.

Ambos sofreram parada cardiorrespiratória e morreram em hospitais de Bonito e Campo Grande, para onde foram encaminhados. Jesus morreu ainda na manhã de domingo, num hospital da cidade sul-matogrossense, enquanto Camargo chegou a ser transferido para a Santa Casa da capital, mas morreu na noite de domingo.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o caso. O local em que a festa de casamento ocorreu, que tinha sido fechado temporariamente por conta própria, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Vicentina (MS), cidade em que os jovens moravam, decretou luto oficial de três dias.

O corpo de Jesus foi velado no salão paroquial da Igreja Matriz do município, e enterrado no final da tarde desta segunda (23). Já o corpo de Camargo foi sepultado nesta terça (24).