BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A próxima terça-feira (3) reserva um eclipse lunar ?também chamado de Lua de sangue? nos céus. O evento, porém, será parcialmente visível do Brasil.

Para quem estiver em São Paulo e em boa parte do país, do fim da madrugada até o começo da manhã um trecho penumbral do fenômeno será observável ?um pequeno sombreamento aparecerá sobre o satélite natural, o que facilmente pode até passar despercebido.

Nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Mato Grosso (em uma faixa oeste), será possível apreciar uma versão parcial do eclipse bem no início da manhã.

O QUE É UM ECLIPSE LUNAR

O eclipse lunar ocorre quando a Lua passa pela sombra do nosso planeta.

Nesse tipo de eclipse, ela ganha um tom vermelho-escuro ou alaranjado ?daí o apelido de Lua de sangue.

Segundo a Nasa, essa coloração ocorre porque a Terra bloqueia a maior parte da luz solar. A luz que consegue alcançar a superfície do satélite natural acaba filtrada pela camada da atmosfera terrestre.

"É como se todo nascer e pôr do sol do mundo fosse projetado na Lua", diz a agência espacial americana.

EM QUAIS LUGARES ESTARÁ VISÍVEL O ECLIPSE

A Nasa aponta que a visão plena do evento, ou seja, o eclipse lunar total, será visível nos seguintes locais:

- no começo da manhã de terça-feira, em uma faixa da América do Norte (parte leste), da América Central e da América do Sul (parte da Colômbia, Equador e Peru).

- entre o fim da tarde e o início da noite, em uma faixa na Ásia, passando por China, Mianmar e Indonésia, por exemplo.

A duração dessa fase é estimada em 59 minutos.

A agência diz também que o eclipse será parcial na Ásia Central, na Austrália e em grande parte da América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai).

No Brasil, de acordo com o site TimeandDate, a visualização será possível de 5h44 até perto das 7h (de Brasília), e lembrando que só um pequeno trecho penumbral.

O fenômeno não será visível na África e na Europa.

CUIDADOS E COMO VER O ECLIPSE

Não é preciso nenhum cuidado específico para observar esse tipo de fenômeno, ao contrário dos necessários para um eclipse solar. No caso dos eclipses lunares, basta olhar para o céu e achar a Lua, sem necessidade de equipamentos especiais.

Como sempre ocorre em fenômenos do tipo, qualquer observação sempre depende das condições meteorológicas, ou seja, um céu limpo.

Mas também há opção de ver online. O site TimeandDate, por exemplo, terá transmissão do eclipse.