SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a tragédia que matou ao menos 30 pessoas na zona da mata de Minas Gerais na noite de segunda (23) para terça-feira (24), ainda não há motivo para relaxamento na região Sudeste do país. Ao contrário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva válido até meia-noite de sexta-feira (27) justamente nessa área já castigada nos últimos dias.

Esse cenário é previsto devido a uma nova frente fria com rápido deslocamento que deve passar pelo litoral do Sudeste na quinta. O sistema vai provocar ligeiro declínio da temperatura, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva de forma intermitente.

De acordo com o instituto, a previsão é de precipitação superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia nesse período, gerando grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Além de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, os municípios mais prejudicados nas últimas horas, o alerta vale para uma área ainda maior em Minas, passando por Varginha, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares e Teófilo Otoni.

Em São Paulo, toda a faixa litorânea e o Vale do Paraíba estão contidos na área do alerta, assim como os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, perto de Teixeira de Feitas.

Em todos esses locais, além da possibilidade de alagamentos e transbordamentos de rios, uma grande preocupação é justamente os deslizamentos de terra, que são geralmente responsáveis por muitas mortes.

De acordo com o boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para esta quarta, a zona da mata mineira tem risco muito alto (a maior graduação) tanto para alagamentos quanto para deslizamentos de terra, devido ao solo muito encharcado e à previsão de altos acumulados de precipitação para os próximos dias, com previsão de pancadas de chuva generalizadas com intensidade moderada a forte.

Assim, a população precisa estar preparada para enfrentar novos deslizamentos esparsos e generalizados em encostas, quedas de barreira à margem de estradas e rodovias, além de ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações.

Outras regiões mineiras que merecem atenção especial, segundo o Cemaden, é a metropolitana de Belo Horizonte e de Ipatinga, no Vale do Aço. Nesses locais, o risco é alto (o segundo maior) de alagamentos e movimentação de massa.

Além de Minas, o boletim do Cemaden também indica risco alto de alagamentos e deslizamentos de terra na região metropolitana da capital e no Vale do Paraíba, em São Paulo, e a região serrana do Rio de Janeiro, onde também são esperados volumes altos de chuva nesta quarta.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que as condições do tempo serão muito semelhantes ao dia anterior, ou seja, madrugada com termômetros em torno dos 20°C, muitas nuvens e poucas aberturas de sol no decorrer do dia.

A temperatura máxima pode atingir os 27°C. No período da tarde, a combinação de tempo abafado com a aproximação de uma frente fria estimula a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas generalizadas com intensidade moderada a forte. O instituto destaca que há potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento que podem chegar aos 50 km/h e transbordamentos de pequenos rios e córregos.