SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ganhador do prêmio Nobel de medicina de 2004, Richard Axel, renunciou ao cargo de diretor do Instituto de Estudo da Mente Zukerman da Universidade de Columbia após ser identificado em citações nos arquivos de Jeffrey Epstein.

Axel confirmou que era amigo de Epstein desde 2010, tendo ido diversas vezes à ilha onde o magnata promoveu encontros sexuais, alguns dos quais supostamente com a participação de menores de idade.

Em nota, a universidade agradeceu os serviços prestados pelo professor, que afirmou ter sido vítima de uma "série de erros de julgamento".

No comunicado, ele pediu desculpas por ter comprometido a confiança de amigos, alunos e colegas e disse que a revelação de sua amizade com Epstein tem causado danos a muitas pessoas, o que a tornaria "nociva e indesculpável".

A universidade afirmou não ter evidências de que Axel tenha violado suas políticas de comportamento ou a lei, mas que aceita a decisão dele de se afastar do cargo.

PESQUISA GENÉTICA

Richard Axel foi um dos premiados pelo Nobel em 2004 por sua pesquisa sobre as técnicas de transferência de genes entre células.

Em parceria com Linda Buck, ele publicou diversos artigos que detalhavam a decoberta de genes sobre receptores do olfato.