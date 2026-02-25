SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos nas cidades atingidas por temporais na zona da mata, em Minas Gerais, subiu para 36 na manhã desta quarta-feira (25).

No total são 30 óbitos em Juiz de Fora e outros seis em Ubá. No total há ainda 33 desaparecidos, 31 dos quais na primeira e dois na segunda cidade.

O Corpo de Bombeiros continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho. Cinco corpos foram encontrados na madrugada desta quarta, aponta balanço divulgado durante a manhã.

No total, ainda de acordo com a corporação, 208 pessoas foram resgatadas vivas na zona da mata.

A cidade de Juiz de Fora foi a mais afetada pelas chuvas e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).

A prefeitura disse na manhã de terça, horas após os temporais, que a cidade havia amanhecido com "cicatrizes".

Várias ruas do município inundaram ou tiveram a passagem interrompida por árvores que caíram e precisaram ser fechadas.

Moradores relataram à Folha que tiveram pouco tempo para sair de casa antes da tragédia. No Parque Jardim Burnier, onde cerca de 12 casas foram destruídas com a força do deslizamento de terra. O bairro foi o mais afetado da cidade.

Eles também afirmaram que sentiram o chão trepidar na tarde de domingo (22), cerca de 24 horas antes do episódio.

A primeira noite em Juiz de Fora após as chuvas foi de boa parte do comércio de bares, restaurantes ou shoppings fechado mesmo em áreas que não foram atingidas por enchentes ou deslizamentos. Nesses locais, a noite e madrugada foram de vigília na busca por desaparecidos e possíveis soterrados.

Para esta quarta estão previstos novos temporais na faixa centro sul do estado, principalmente, na região de Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas da noite de segunda (23).

Minas Gerais acumula tragédias provocadas por chuvas intensas que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados. Em 2020, por exemplo, ao menos 53 pessoas morreram em território mineiro após uma chuva registrada em 24 de janeiro daquele ano.

