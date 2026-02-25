SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou uma estrutura precária com fiação antiga e desencapada próxima à base metálica de uma tirolesa onde dois homens morreram durante uma festa de casamento, em Bonito (MS).

No topo da torre onde se encontra a tirolesa há um sistema de iluminação com fios desencapados e estrutura antiga, segundo a Polícia Civil. A equipe de investigação instaurou inquérito ontem para apurar as circunstâncias das mortes de Gustavo Henrique Camargo, 29, e Pedro Henrique de Jesus, 20, durante as comemorações de um casamento no último final de semana.

Gustavo estava descendo uma tirolesa do local quando sofreu uma descarga elétrica ao entrar na lagoa, segundo testemunhas. Na sequência, Pedro teria sido atingido ao tentar socorrer o amigo. O caso aconteceu na Estância Walf, uma chácara recreativa na zona rural de Bonito.

Pedro morreu momentos após receber atendimento médico. Gustavo foi levado em estado grave para um hospital de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Ambos tiveram paradas cardiorrespiratórias.

A polícia constatou que no topo da estrutura metálica da tirolesa há fiação precária que teria energizado a estrutura. A constatação, feita pela investigação da Polícia Civil com o auxílio da empresa de energia elétrica Energisa, corrobora a versão de testemunhas, que narraram a descarga. Uma das vítimas tinha lesões cutâneas (alterações na pele).

A investigação aguarda a conclusão de laudos periciais para entender a dinâmica dos fatos. "Ressalta-se que todas as informações são preliminares e as investigações continuam. A autoridade policial aguarda a juntada dos laudos periciais de local e necroscópicos aos autos para conclusão técnica sobre a dinâmica do fato e eventuais responsabilidades criminais", diz a polícia.

O UOL tenta contato com a Estância Walf, onde ocorreram as mortes. Havendo manifestação, este texto será atualizado.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Gustavo e Pedro lamentaram as mortes. "Venho através desta postagem pedir aos amigos e familiares que se juntem a nós em orações? Infelizmente, hoje pela manhã aconteceu uma tragédia numa chácara onde estávamos comemorando o casamento de um familiar. A causa do acidente não foi afogamento, mas sim choque elétrico, no cabo da tirolesa", relatou a prima de uma das vítimas em uma rede social.

CHÁCARA ESTAVA IRREGULAR

A Estância Walf funcionava de maneira irregular. O local não possuía certificado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Ao realizar a fiscalização no local após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros interditou o estabelecimento. Uma multa por manter atividade sem a devida certificação também foi aplicada.

"Realizou a interdição uma vez que não estavam sendo atendidas as exigências básicas de segurança previstas em normas técnicas da corporação", disse o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul;