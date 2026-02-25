SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada desta quarta-feira (25) uma mulher que havia sido resgatada após ficar soterrada em um deslizamento em Juiz de Fora (MG) após as chuvas.

Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente foi retirada viva dos escombros na manhã de ontem. Ela e familiares haviam sido soterrados na noite anterior após desabar a residência onde moravam na rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade, no bairro Paineiras.

Bombeiros conseguiram realizar o resgate dela só nas primeiras horas da terça-feira. A vítima teria aguardado o socorro com parte do corpo enterrado.

A prefeitura da cidade, no entanto, informou que ela não resistiu aos ferimentos. Depois do socorro, ela foi levada a um hospital, onde permaneceu sob observação e morreu horas depois.

A mãe de Jaqueline morreu no mesmo instante do deslizamento. Uma amiga da família confirmou ao UOL a morte de Neide Aparecida Teodoro Vicente, que tinha por volta de 60 anos.

Os dois filhos e o namorado de Jaqueline estão desaparecidos. Ainda de acordo com a amiga, o homem e as crianças, de 6 e 7 anos, também estavam na casa no momento do desabamento.

Ela era técnica de enfermagem e também maquiadora. O velório dela teve início às 8h30 de hoje e o enterro está previsto para às 13h no cemitério municipal.

NÚMERO DE MORTES CHEGA A 36

Foram 36 pessoas mortas desde a noite de segunda-feira. As cidades, que também registraram enchentes e deslizamentos, decretaram estado de calamidade.

São 30 mortos em Juiz de Fora e seis em Ubá. O número de vítimas fatais nas cidades foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros em boletim atualizado às 8h de hoje. Até a noite de ontem, eram 31 vítimas.

Cinco corpos foram resgatados em Juiz de Fora na madrugada de hoje. De acordo com a corporação, três delas foram no bairro Esplanada, uma no Vila Ideal e a outra no Paineiras.

Até o momento, 33 pessoas seguem desaparecidas. Destas, 31 são de Juiz de Fora e duas de Ubá. O governador Romeu Zema (Novo) disse, em entrevista coletiva, que a Polícia Civil realiza uma força-tarefa para identificar todas vítimas, mas nenhum nome foi divulgado pelas autoridades.

Corpo de Bombeiros informou que 208 vítimas foram resgatadas vivas na região. Segundo a corporação, 62 bombeiros atuam em Juiz de Fora, 49 em Ubá, e 14 em Matias Barbosa -cidade vizinha a Juiz de Fora. Neste último município, não foram registradas mortes, nem desaparecidos até o último levantamento.

'Nunca vi algo assim': bombeiro relata dia 'trágico' de resgates em MGOs trabalhos seguiram por toda a madrugada de hoje. "Vamos manter esse trabalho ininterrupto, aliando sempre a segurança e a aplicação dos recursos com efetividade", declarou o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, à GloboNews na noite de ontem.

Porta-voz explicou que a corporação traçava novas estratégias de buscas após as primeiras 24 horas de trabalho. Entre elas, a presença de cães para identificar "pontos de calor" que nortearão o trabalho das equipes pelos desaparecidos.

Juiz de Fora tem mais de 3.000 desabrigados, informou a prefeitura às 17h50 de ontem. Também foram registradas 536 ocorrências na Defesa Civil municipal nas últimas 24 horas. Já em Ubá, são 14 desabrigados e 46 desalojados, informou a Defesa Civil estadual em entrevista coletiva, acrescentando que os números ainda podem aumentar.

Por que Juiz de Fora é 'região sensível' e alvo de alertas de desastre?As aulas nas unidades da rede municipal e estadual foram suspensas ontem nas duas cidades. Em Juiz de Fora, as aulas nas escolas municipais foram suspensas até quinta-feira (26), enquanto quinze escolas foram abertas para o acolhimento de desabrigados no município.

A Defesa Civil de Minas Gerais orientou a população a ter cuidado com golpes do Pix. Segundo o órgão, não existe campanha de arrecadação de recursos do governo estadual para ajudar as vítimas das chuvas.

PREVISÃO INDICA MAIS CHUVA PARA A REGIÃO

Alerta para as novas chuvas foi divulgado pelo governo de Minas Gerais. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o volume acumulado recente na região chegou a 209,4 milímetros, totalizando 589,6 milímetros no mês de fevereiro.

A partir de hoje, o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata, sul e sudoeste do estado. Segundo o Inmet, a atuação de uma frente fria estacionária no litoral do sudeste mantém o cenário de instabilidade.

Amanhã, uma área de baixa pressão perto do litoral deve aumentar a instabilidade em várias regiões do estado. Entre elas estão: a região metropolitana de Belo Horizonte, central mineira, norte e noroeste. A previsão é de chuva entre 40 e 60 milímetros. Como o solo já está encharcado, há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente em áreas mais vulneráveis.