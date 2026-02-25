SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de ladrões invadiu um supermercado na noite de ontem, no bairro de Moema, na zona sul da cidade de São Paulo.
Cinco suspeitos entraram na loja. Eles estavam armados e fizeram os funcionários de reféns durante o assalto. O estabelecimento fica na avenida Iraí, em Moema.
Alarme foi acionado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os assaltantes fugiram depois que o mecanismo foi acionado. A pasta não informou se o alarme foi tocado por algum dos funcionários.
Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi até o mercado, mas não encontrou nenhum dos suspeitos na região.
Segundo a polícia, o representante do comércio não soube informar se algum item foi levado. Ele irá entregar os vídeos de segurança para as autoridades.
Será realizada perícia no local para tentar identificar os autores do crime. O caso foi registrado como roubo no 27º DP (Ibirapuera).