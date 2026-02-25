JUIZ DE FORA, MG E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Resgatada com vida dos escombros de uma residência após a tragédia que atingiu Juiz de Fora (MG), a enfermeira Jaqueline Vicente, 33, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (25). Ela morava com a mãe e o companheiro, que também morreram.

Jaqueline tinha dois filhos. Eles são considerados desaparecidos.

Os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras. Segundo moradores, Jaqueline passou cerca de 15 horas soterrada, pedindo por socorro. Ela havia sido encaminhada a um hotel que funciona como pronto-socorro.

A técnica de enfermagem, que trabalhava no hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, morava no bairro das Paineiras, um dos mais atingidos pelos temporais na cidade. Sua residência era próxima à escadaria do morro do Cristo, onde houve deslizamento.

A região teve outras casas atingidas. Na mesma rua em que morava Jaqueline, um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. Bombeiros continuam no local em busca de outras vítimas.

O velório de Jaqueline e de sua mãe, Neide, começou às 8h30 desta quarta.

O último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais aponta para 30 mortes causadas em Juiz de Fora por ocasião dos temporais que atingiram a cidade e outras seis em Ubá, cidade da região.

Há ainda 33 desaparecidos, 31 dos quais na primeira e dois na segunda cidade. O Corpo de Bombeiros continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho.

Juiz de Fora foi a cidade da zona da mata mais afetada pelas chuvas e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).