BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, None (FOLHAPRESS) - O número de mortes provocadas pelos temporais que atingem a zona da mata de Minas Gerais, subiu para 36 nesta quarta-feira (25). As chuvas deixaram um rastro de destruição, com deslizamentos, alagamentos e dezenas de desaparecidos. São 30 mortes confirmadas em Juiz de Fora e outras seis em Ubá, a 111 quilômetros. Ao todo, 33 pessoas seguem desaparecidas ?31 na primeira cidade e duas na segunda.

VEJA QUEM SÃO AS VÍTIMAS DAS CHUVAS IDENTIFICADAS ATÉ O MOMENTO

- Arminda de Fátima Soa, 63, moradora do bairro Esplanada;

- Arthur Rafael de Oliveira Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;

- Bernardo Lopes Dutra, estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

- Carla Teixeira, profissional de educação do Centro de Educação a Distância (Cead/UFJF);

- Deogracia Aurélia Fernandes, servidora contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). A prefeitura manifestou pesar pela morte da trabalhadora;

- Iara Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;

- Ivana Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;

- Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, 32, moradora do bairro Paineiras, ficou mais de 15 horas soterrada após deslizamento que atingiu um prédio e duas casas na rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade. Foi socorrida, mas morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS);

- Joyce Garcia, aluna da Escola Municipal Batista Oliveira;

- Kallebe Marques Reis dos Santos, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira.

- Liana Martins de Paula, moradora da rua Santa Clara, no bairro Costa Carvalho;

- Maitê Cedlia Pereira Fernandes, 5, aluna da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;

- Miguel Carlos da Silva Machado, aluno da Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves;

- Neuza Mageste, moradora do bairro Lourdes;

- Ramom Rafael Araújo de Almeida, aluno da Escola Municipal Batista Oliveira;

- Reinaldo Neiva Ferreira, 36, policial penal lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), morreu ao tentar salvar pessoas atingidas pela chuva;

- Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza, ligada à Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves.